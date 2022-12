Il ministro del Commercio Gina Raimondo porta sempre al polso un orologio Bulova. Il motivo è duplice: ricordare il padre che lavorò per 28 anni nella fabbrica dei famosi orologi, e tenere a mente la missione di riportare negli Usa i posti di lavoro di alta tecnologia scappati con la globalizzazione. La Bulova licenziò il padre nel 1983, e quello fu uno dei motivi per cui questa italo-americana che aveva alle spalle lauree e dottorati a Harvard, Oxford e Yale, invece di restare nel mondo della finanza si dette alla politica. È stata ministro del Tesoro del suo natio Rhode Island, e poi governatrice. Nel 2020 è stata nella short list delle possibili vicepresidenti di Biden. Ma il presidente, che la conosce e ne ammira le capacità di negoziatrice, l’ha poi voluta nel suo Gabinetto. E le ha affidato uno dei compiti più difficili, oltre a quello di sanare i rapporti commerciali con l’Europa sfilacciati durante Trump: assicurare agli Usa il dominio nel settore della tecnologia avanzata. È lei che ha cominciato ad amministrare i 100 miliardi di dollari stanziati per riportare negli Usa la produzione di chip e per estendere la copertura wi-fi all’intero Paese. Sono due missioni che possono assicurare il futuro dominante degli Usa nel mondo dell’hi-tech e dell’Ai, o fallire e relegarli a potenza di seconda categoria. Inutile sottolineare che da questo futuro dipende anche quello di Gina. Avendo solo 51 anni, e avendo dimostrato sia da governatrice che da ministro del Commercio una innata capacità di lavorare in modo bipartisan, è considerata una candidata presidenziale perfetta nel 2028. Nel frattempo gira voce che Biden la stia tenendo di riserva per la posizione di ministro del Tesoro se Janet Yellen decidesse di dimettersi.