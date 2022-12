Il 2022 è stato l’anno in cui ha messo la testa fuori dalla cameretta della casa a Nettuno e si è presa le prime soddisfazioni, tra Dischi di platino e sold out. Il 2023 sarà quello della consacrazione. Era da tempo che una cantautrice emergente italiana non raccoglieva intorno a sé tanto interesse e aspettative. Ariete, vero nome Arianna Del Giaccio, considerata volto ed emblema della “Generazione Z” del pop italiano, è pronta a dimostrare di essere molto più che una promessa. A ospitare la trasformazione da crisalide a farfalla della 20enne cantautrice laziale sarà il palco dell’Ariston, il più ambito – e temuto – della musica italiana: dal 7 all’11 febbraio Ariete sarà tra i big del Festival con “Mare di guai”. «Sono felicissima di essere in gara a Sanremo per la prima volta, mi rende carica e motivata, non vedo l’ora di cominciare. Ho sempre amato le sfide e questa è di quelle che non si dimenticano», dice. E non è l’unica sfida che l’attende, nel 2023. Nel cassetto c’è un nuovo album, dopo l’esordio con “Specchio”, che ha vinto il Disco d’oro e prosegue la sua corsa su Spotify, superando i 75 milioni di ascolti complessivi. E un tour: dopo i sold out nelle arene all’aperto, ora bisogna puntare ai palasport. La cameretta è un ricordo lontano.