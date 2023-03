Aurora Ramazzotti, manca poco al parto: «Nascerà ariete»

Aurora Ramazzotti è ormai arrivata agli sgoccioli della sua gravidanza, a breve dovrebbe partorire e, quotidianamente tiene aggiornati i suoi follower sulle sue condizioni. In una delle ultime storie Instagram che la futura mamma ha postato, chiede ai suoi fan di augurarle buona fortuna perché il suo bambino nascerà sotto il segno dell'ariete (il periodo si estende dal 21 marzo al 19 aprile), noto per essere uno dei più peperini dello zodiaco.

Il bambino di Aurora Ramazzotti sta per nascere e lei non vede l'ora di conoscerlo e tenerlo tra le sue braccia. Aurora ha più volte dichiarato di essere serena e di volersi vivere il momento del parto nel modo più tranquillo possibile, anche se, ovviamente, un po' di paura rimane. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sta ultimando gli ultimi preparativi prima di accogliere il suo bambino che nascerà sotto il segno dell'ariete. L'influencer a proposito ha scritto: «Sarà dello stesso segno dello zio Tommaso Zorzi, auguratemi buona fortuna». Gli appassionati di astrologia sapranno che l'ariete è uno dei segni di fuoco dello zodiaco, come il sagittario del resto, segno di Aurora Ramazzotti. Goffredo Cerza, invece, è del capricorno.

Tutti i fan di Aurora Ramazzotti sono in trepidante attesa per la nascita del suo bambino che, ormai, non vedono l'ora di conoscere. Anche Michelle Hunziker desidera stringere tra le sue braccia il nipotino e proprio nelle ultime ore ha pubblicato alcune storie Instagram in cui mostrava il grande pancione di Aurora.