Oroscopo 2024, dimmi di che segno sei e ti consiglio le vacanze: ecco dove le stelle vi suggeriscono di andare

Prima di prenotare una vacanza le domande calssiche sono: mare o montagna? Città o natura? Avventura o progettazione? In caso di incertezza, un aiuto inaspettato può arrivare dal segno zodiacale: c'è chi ci crede e chi no, anche se la maggior parte delle persone opta per un equilibrato «non è vero ma ci credo». Se fate parte di questa categoria non vi resta allora che controllare a quale gruppo appartenete e quale sarebbe il miglior viaggio in base al vostro segno zodiacale.

Foto ufficio stampa, musica Korben