Nell'armadio di Rossella Brescia: «Adoro reinventare i miei abiti»

Fascino mediterraneo, ironia e uno stile essenziale. È un mix esplosivo quello che caratterizza Rossella Breccia, ballerina, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica pugliese, classe 1971. Esordisce negli anni Novanta con Tutti a casa condotto da Pippo Baudo. In poco tempo si fa amare dal pubblico con diversi ruoli televisivi sia come ballerina ma anche come prima donna a Buona Domenica, conduttrice di Colorado e insegnante di danza alla...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati