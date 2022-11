Tragedia sfiorata in via Salvemini, totem pubblicitario si abbatte su un’auto: salva per miracolo una 37enne

Una donna di 37 anni salva per miracolo. Era alla guida della sua Peugeot di colore nero, quando all’’improvviso a causa delle forti raffiche di vento un totem pubblicitario di grosse dimensioni si è letteralmente sradicato dal suolo e abbattuto sull’ autoveicolo che in quel momento stava percorrendo via Salvemini, a Caivano.

La donna stava facendo rientro a casa e quando si è accorta del pericolo ha tentato di fare retromarcia. Poi è scesa istintivamente dall’abitacolo, rischiando di essere investita da altri veicoli che sopraggiungevano nella zona. Per fortuna soltanto tantissima paura per la 37enne che, anche se visibilmente scossa, è uscita illesa dalla brutta avventura.

Parabrezza fracassato, invece, e danni ingenti alla carrozzeria dell’automobile. La conducente è stata soccorsa immediatamente da una pattuglia di polizia locale, agli ordini del comandante Espedito Giglio, arrivata immediatamente sul posto.

I caschi bianchi, inoltre, hanno provveduto a transennare l’area interessata, predisponendo un percorso alternativo per pedoni e automobilisti, mentre via Salvemini, un’arteria molto trafficata, è ancora off limits, in attesa dell’intervento del carro attrezzi, già allertato dagli stessi poliziotti municipali.