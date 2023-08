Verso le 18 i carabinieri della stazione di Bacoli sono intervenuti presso il lago Fusaro nelle cui acque è stato rinvenuto cadavere Gennaro Masino, 60 anni.

Da prima ricostruzione ancora da verificare, l’uomo stava pescando mitili, sarebbe stato colto da un malore e sarebbe morto in acqua. Indagini in corso per chiarire dinamica a cura dei carabinieri.