Una bomba carta è esplosa intorno alla mezzanotte in via Giacomo Leopardi a Pollena Trocchia. Intervenuti sul posto, i carabinieri hanno constatato che poco prima qualcuno aveva gettato un ordigno in un fusto di cemento per la raccolta dei rifiuti. Nell'esplosione alcuni frammenti sono finiti a trenta metri di distanza, senza provocare feriti. Sono in corso indagini per risalire agli autori del raid.