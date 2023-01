Caivano, ancora un grave incidente sulla ex statale 87: quattro donne ferite, trasportate in ospedale

E’ di quattro donne ferite il bilancio di un grave incidente, verificatosi ancora una volta sulla ex statale sannitica 87.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno provveduto a prestare le prime cure a tre ragazze, che sono state poi trasportate presso il nosocomio San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, mentre per la quarta donna, a causa delle ferite riportate, si è reso necessario il trasferimento presso la struttura ospedaliera Villa dei Fiori di Acerra.

Le quattro giovani, provenienti da Caivano in direzione Caserta, si trovavano a bordo di una Fiat Panda, quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, il conducente di una Renault Clio, che procedeva in direzione opposta, ha perso il controllo della sua auto che, scivolando sulla carreggiata, si è scontrata frontalmente con la Panda.

Traffico in tilt ed intervento immediato dei caschi bianchi, agli ordini del comandante Espedito Giglio, e dei carabinieri della locale Compagnia, coordinati dal capitano Antonio Maria Cavallo, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'intera area interessata.

L’uomo alla guida della Renault, in stato confusionale, è uscito comunque indenne dal sinistro, mentre le quattro sfortunate “inquiline” della Fiat Panda, anche se hanno riportato varie ferite, non sarebbero in pericolo di vita.