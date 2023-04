Caivano, spaccio di droga: tre arresti per tentato duplice omicidio

La polizia di Napoli ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli, su richiesta della Dda partenopea, nei confronti di tre persone nell'ambito delle indagini sul tentato omicidio di Alessandro e Roberto Alfio Maugeri, entrambi 31enni, avvenuto a Caivano il 7 aprile 2022.

I destinatari dell'ordinanza sono: Luigi Natale, 37 anni, indagato per tentato duplice omicidio, detenzione e porto in luogo pubblico di armi e di detenzione di sostanza stupefacente; Alessandro Maugeri, 31 anni, indiziato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso; Raffaele Zambella, 43 anni, indagato per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e detenzione di sostanza stupefacente.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, il duplice tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione, è maturato in risposta all'estorsione commessa nella stessa giornata da Maugeri e Zambella ai danni di Natale per questioni relative all'esercizio dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti svolta all'interno del Rione Iacp, denominato Bronx di Caivano.