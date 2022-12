Cartelli con i divieti sbagliati: caos visibilità e multe

Caos divieti per l'Immacolata: scoppia la protesta tra gli automobilisti. È accaduto a Torre del Greco, dove oggi è scattata l'ordinanza che rivoluziona la viabilità nella città del corallo in vista della processione del carro della Madonna prevista a partire dalla mattinata di domani.



Come abitudine, lungo le strade interessate dai divieti di sosta e di transito sono stati apposti i cartelli con le indicazioni dei giorni e degli orari in cui i dispositivi erano in vigore.

Peccato però, come si evince dalla frettolosa correzione che caratterizza le disposizioni presenti nelle zone del centro (come corso Vittorio Emanuele e via Vittorio Veneto, dove sugli orari errati sono stati sistemati foglietti di fortuna), le iniziali informazioni erano errate, riportando per queste arterie le sole indicazioni per la giornata di domani.



Risultato? Molti automobilisti ignari del provvedimento emesso dal Comune (e reso noto soltanto nelle ultime ore anche a causa delle difficoltà legate all'attacco hacker subito dal sistema informatico) si sono visti multare e, nei casi più sfortunati, addirittura rimuovere in maniera forzata la macchina in «inconsapevole» sosta selvaggia.

Non mancano le proteste: «Per ben tre volte - racconta un commerciante del centro - sono state cambiate le informazioni contenute nel cartelli. Un'autentica indecenza».



Ma la mancata pubblicizzazione dell'ordinanza di viabilità ha prodotto anche il caos nelle strade limitrofe rispetto a quelle chiuse al transito. Così decine di vetture sono rimaste intrappolate nel traffico tra via Circumvallazione e corso Avezzana, tra carenza di informazioni e atti isterici di qualche scalmanato, tanto che in qualche caso si sono visti motorini transitare sul marciapiedi per «evitare» gli incolonnamenti.