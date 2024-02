Casalnuovo, don Maurizio Patriciello tra gli studenti del “Siani” nel ricordo del 19enne assassinato Simone Frascogna

“Simone non deve morire. Simone deve parlare alle future generazioni. Il sacrificio di Simone non deve essere vano”. Sono le parole di don Maurizio Patriciello rivolte ai circa 400 studenti dell’istituto superiore “Giancarlo Siani” di Casalnuovo, diretto dalla preside Luisa De Simone.

Gli alunni hanno seguito in silenzio e con tanta commozione il suo toccante intervento, nel corso della manifestazione di beneficenza “Simone per sempre”, in memoria del 19enne Simone Frascogna, ucciso con nove coltellate a Casalnuovo il 3 novembre 2020 per una banale lite.

All’evento, che si è svolto presso il Teatro Magic Vision, sono intervenuti tra gli altri, la mamma di Simone, Natascia Lipari, il sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia, Diego Belliazzi (Fondazione Polis), Katia Iorio (assessore alle politiche giovanili), Claudio Russo (psicologo) e il comandante della tenenza di Casalnuovo, Mirko Granocchia.

Don Maurizio ha chiesto al sindaco di intitolare a Simone la piazza più importante del paese. «Spero che accolga il mio invito - ha sottolineato il sacerdote - ho avuto l’onore di abbracciare la mamma di Simone e mi inchino davanti al dolore che lacera il suo cuore dal giorno del vile assassinio di suo figlio.

sono riconoscente per l’invito di parlare a centinaia di studenti a Casalnuovo. E’ stato bello e incoraggiante notare la commozione su tanti giovani volti. Dobbiamo con tutte le nostre forze impegnarci per costruire un mondo migliore. Un mondo dove la violenza lasci il posto al dialogo, all’amicizia, al desiderio di fare sempre e solamente il bene».

«Ho promosso questa manifestazione perché conoscevo personalmente Simone - spiega l'organizzatore dell’incontro, Francesco Castellano, della classe V A - un ragazzo ucciso barbaramente con svariate coltellate. L’obiettivo principale è stato quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche di violenza giovanile, attraverso ospiti illustri come padre Maurizio Patriciello. Poi è intervenuta anche la mamma di Simone, Natascia Lipari, esponente della fondazione Polis, associazione a cui è stato devoluto l’intero incasso dei biglietti acquistati dagli alunni dell’istituto».