Morto operatore Rai di Vico Equense: stroncato da malore mentre fa jogging in Salento

Un operatore Rai, il 52enne Pino Cannavale, è morto ieri sera a Porto Cesareo, in provincia di Lecce, colpito da un malore mentre stava facendo jogging.

L'uomo, originario di Vico Equense, si trovava in Salento in occasione della diretta per la santa messa che la Rai trasmette ogni domenica da località diverse, e che è stata celebrata ieri mattina nella chiesa madre di Guagnano.

A dare l'allarme dopo il ritrovamento del corpo, in località Scalo di Furno, sono stati alcuni passanti. Inutili i tentativi degli operatori sanitari del 118 di rianimarlo. La salma, dopo un esame esterno del medico legale, è stata restituita ai familiari.