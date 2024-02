Sorrento, dal 4 al 7 marzo chiude sei ore al giorno la strada per Massa Lubrense

Nei giorni 4, 5, 6 e 7 marzo prossimi, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 16, per lavori di ispezione e pulizia del costone soprastante via Capo, il tratto compreso tra l’ingresso dell’hotel Capodimonte e il rivolo Acquacarbone sarà chiuso al transito pedonale e veicolare, in entrambi i sensi di marcia.

Lo rende noto l'ufficio stampa del Comune di Sorrento. Via Capo è la strada che collega Sorrento a Massa Lubrense. Il tratto che sarà chiuso al transito è quello all'imbocco del centro urbano sorrentino.