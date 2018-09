Mercoledì 5 Settembre 2018, 16:58

E’ stato ripristinato e riaperto al traffico il tratto di strada di via Pisani, nel quartiere di Pianura, al confine del comune di Quarto, che era stato chiuso a causa dello smottamento con cedimento del costone di terra a causa del forte temporale che si era abbattuto sull’area flegrea nella notte tra il 16 e 17 agosto scorso.Il tratto di strada interessato dal cedimento fu immediatamente interdetto al traffico e gli automobilisti costretti a subire un disagio di non poco conto. Il blocco della circolazione di ambo i sensi di marcia imponeva lunghi e dispendiosi percorsi alternativi, creando notevoli disagi alle centinaia di automobilisti che per varie ragioni raggiungono quotidianamente la nostra Città, oltre che rilevanti conseguenze negative soprattutto alle attività commerciali della zona.«Avevamo chiesto uno sforzo agli addetti ai lavori e siamo stati ascoltati – commenta Lorenzo Giannalavigna, presidente della IX municipalità – la chiusura della strada aveva creato congestioni di traffico non indifferenti in particolare con blocchi della circolazione nell’attraversare la Montagna Spaccata. Ringrazio la cittadinanza per la pazienza avuta. Faremo ulteriori pressioni – continua il presidente - per ottenere un intervento radicale su via Pisani, una strada che ha estrema necessità di un impianto fognario. Allo stesso tempo stiamo portando avanti sopralluoghi su alcuni tratti segnalati dai cittadini negli scorsi giorni dove pare che i canali di scolo delle acque piovane siano stati interrati o addirittura bloccati con getti di cemento dai proprietari di alcuni terreni».Nonostante la riapertura della strada non mancano le polemiche: «Come volevasi dimostrare - afferma Emanuela Reggina sul gruppo social “Quelli della Contrada Pisani” - poi pretendete da noi cittadini, il marcio è il comune! Stamattina hanno tolto i blocchi e la rete arancione è stata accostata al muro, adesso diranno che non era di loro competenza, come l'immondizia che è rimasta dal lato di Quarto! É uno schifo! Adesso cosa aspettate che scendiamo noi e la togliamo?».