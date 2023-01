«Casamicciola, in allestimento sala di Protezione civile»

È in allestimento e dovrebbe essere attivata tra circa un mese la sala di protezione civile del Comune di Casamicciola Terme, sull'isola d'Ischia. La sala servirà a monitorare i dati captati dai sistemi di allarme installati sul territorio e prevedere così l'eventuale pericolo di frane, disponendo l'evacuazione della popolazione residente nelle aree a rischio. Ne ha parlato il commissario del Comune di Casamicciola, Simonetta Calcaterra, nel corso di una conferenza stampa con la quale il commissario per l'emergenza Giovanni Legnini ha presentato il testo di un'ordinanza con la quale si individua Sma Campania soggetto attuatore per gli interventi di riduzione del rischio residuo. Fino all'attivazione della nuova sala di protezione civile comunale, quindi, sarà necessario far evacuare i cittadini dalle abitazioni a rischio in caso di allerta gialla o arancione.

«Mi auguro - ha spiegato Calcaterra - che in un mese questa sala possa essere attivata e le evacuazioni non debbano più verificarsi». Nella sala saranno monitorati il radar interferometrico, i sensori wireless e il pluviometro installati e collaudati, un monitor riceverà i segnali del centro funzionale della sala operativa della Protezione civile della Regione Campania e con un altro monitor si potranno osservare le immagini registrate dalle telecamere apposte sui punti più fragili del territorio. Al lavoro ci saranno tre tecnici e un volontario di protezione civile che leggeranno i dati e, in caso di allarme, effettueranno sopralluoghi sul territorio per comprendere se il rischio è tale da imporre l'evacuazione della cittadinanza.