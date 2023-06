Poco dopo le 21 i carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti in via Nazionale delle Puglie 185 per la segnalazione di una persona ferita da arma da taglio.

Sul posto c’era già l’ambulanza che aveva prestato le prime medicazioni a un 14enne, poi trasferito all’ospedale di Frattamaggiore.

Il minorenne sarebbe stato aggredito da alcuni giovani: uno di loro lo ha coplito con due fendenti alla schiena. Il ragazzino non è in pericolo di vita.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della stazione di Arpino di Casoria per ricostruire l’intera vicenda.