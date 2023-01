Negli ultimi mesi ci hanno provato più volte i malviventi a mettere a segno un colpo nelle banche del centro di Giugliano attraverso le fogne e lunedì ci sono riusciti. La banda del buco è entrata in azione nel pomeriggio nell'istituto di credito di Corso Campano, a due passi da piazza Annunziata. Stando alle prime informazioni, in quattro, armati di pistole e con volto travisato, hanno seminato il panico tra i dipendenti dopo essere sbucati dal pavimento.

Un colpo fruttato circa 100 mila euro agli autori del raid alla Popolare di Novara. Intorno alle 14 e 30, stando alla ricostruzione degli agenti di polizia giunti sul posto, i quattro rapinatori hanno percorso il tunnel sotterraneo, scavato presumibilmente nei giorni precedenti, per poi sbucare proprio all'interno della banca sotto gli occhi attoniti dei dipendenti. In pochi minuti sono riusciti a portare via il bottino e a darsi alla fuga, sempre attraverso il cunicolo scavato nel sottosuolo.

I balordi hanno distrutto i bancomat presenti nella filiale e da lì hanno trafugato il danaro.

L'orario in cui hanno agito era di chiusura al pubblico. Non ci sono stati feriti ma tanto spavento per i dipendenti che erano all'interno. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di Giugliano, guidati dal primo dirigente Alfredo Carosella. Gli investigatori hanno effettuato i rilievi del caso e interrogato i testimoni. Per risalire all'identità dei balordi saranno utili le telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso l'intera scena. Sotto la lente d'ingrandimento anche il passaggio sotterraneo praticato dai malviventi. Non è la prima volta che la zona a ridosso di piazza Annunziata finisce nel mirino della banda del buco.

Nel 2009 ci fu un altro colpo sempre ai danni dello stesso istituto di credito e nel 2017 un tentativo di rapina condotto con modalità simili e sventato dai carabinieri. Lo scorso novembre, invece, a essere presa di mira fu la tabaccheria poco distante dalla filiale. Anche in quella circostanza i ladri sbucarono dal pavimento e fecero razzia di sigarette e gratta e vinci. Negli ultimi mesi, invece, altri tentativi, poi falliti, si sono registrati nei pressi dell'istituto di credito di via Palumbo. Quest'ultimo è di tanto in tanto oggetto delle mire della banda del buco.