Caivano, si staccano calcinacci dalla Torre Civica: danneggiate due auto

Sono state le forti raffiche di vento e la pioggia a provocare la caduta delle cornici della storica Torre Civica di Caivano, ubicata nella trafficata piazza Cesare Battisti, angolo via Matteotti.

Diversi frammenti di calce secca sono caduti da un’altezza di circa 10 metri, precipitando su due autovetture, parcheggiate nelle adiacenze della Torre Civica, provocandone danni alla carrozzeria. Per fortuna in quel momento nessun pedone stava attraversando la strada, che si trova a pochi passi dal Castello medioevale.

L’area interessata è stata transennata e messa in sicurezza, per scongiurare eventuali pericoli per automobilisti e passanti. Da annotare che la Torre Civica, realizzata su un antico basamento e caratterizzata al centro con grossi orologi che un tempo scandivano le ore, è in attesa di una completa ristrutturazione.

Intanto, per domani mercoledì 18 gennaio 2023, il sindaco Enzo Falco, visto il bollettino della Protezione Civile che ha prorogato l’allerta meteo arancione fino alle ore 9 di giovedì prossimo, ha firmato l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole e del cimitero di Pascarola.