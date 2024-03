Via i pennuti dalla Villa Comunale «Salvo D'Acquisto», il Comune chiede lo "sfratto" alla Selva di Paliano «per il loro bene». Sono stati per anni lo svago dei bimbi che andavano nel parco per giocare, ma spesso, purtroppo, anche il bersaglio di vandali o protagonisti di fughe dalla vasca a causa della mancanza d'acqua. Quindi esposti ai pericoli della strada. Oche, anatre ed altri volatili del parco pubblico presto potrebbero essere trasferiti nel parco naturalistico di Frosinone.

APPROFONDIMENTI Inseguita per 10 chilometri la gang dei furti nelle case Casamicciola, nuovo porto con l’uso di fango da frana Caivano, fiaccolata al Parco Verde: «No allo sfratto»

Sono i propositi contenuti nella delibera che definisce l'atto di indirizzo approvato dalla giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella, che punta ad allocare la colonia di avicoli oggi ospite nell'area verde oggetto di lavori di riqualificazione in luoghi più sicuri. Il Comune «è detentore come si legge nella delibera - di una colonia di avicoli - oche, anatre mute e anatre germanate - stazionati presso il laghetto nel parco cittadino Salvo D'Acquisto». Una colonia, ricordano dal Comune, che è censita dall'Asl e consta di circa una decina di esemplari di cui si occupa provvedendo al regolare mantenimento. Inoltre, l'amministrazione ha apposto anche specifica cartellonistica per segnalare la presenza della colonia e agevolare la convivenza tra umani e fauna. Tuttavia, a causa del rischio che molto spesso corrono i volatili, anche a causa di sortite esterne, la giunta ha deciso di provare a trovargli una sistemazione più sicura.

Nella fattispecie «l'amministrazione ha richiesto di verificare la possibilità di trasferire, al solo fine del benessere animale, detti avicoli in una destinazione che sia per loro più felice e soddisfacente, quale potrebbe essere un parco naturale vero e proprio». Incaricato lo specifico ufficio comunale di contattare i gestori della Selva di Paliano, bosco in provincia di Frosinone di circa quattro chilometri quadrati di estensione che ha inglobato l'ex parco uccelli, è giunta la disponibilità ad ospitare la colonia torrese.

Tenuto conto che «il parco Salvo D'Acquisto, per quanto variamente attrezzato - si legge ancora nell'atto- certamente non può offrire a questi animali un habitat completo, ricco di spazi, stimoli e altre specie animali», l'invito ai responsabili del settore benessere animale dell'ente è a valutare la possibilità che sia la Selva di Paliano ad accogliere oche e anatre provenienti da Torre del Greco. Una scelta obbligata, che, però rattrista gli animalisti, in particolare le Guardie Zoofile Volontarie di cui l'attivista Grazia Raia, deceduta qualche anno fa, era una delle maggiori affezionate e si prendeva cura delle oche. «È come se Grazia fosse morta un'altra volta- dicono i volontari del Gav- È giusto che vadano in un luogo più idoneo per il loro benessere. Ma perché si è arrivati a tanto? Non è mica colpa delle paperelle se hanno chiuso la villa e tolto il laghetto. La villa nasce con quel progetto, il laghetto era un diversivo per tutti gli avventori della villa tra anziani, bambini e famiglie».