Corsi per patente senza requisiti: denunciato istruttore di autoscuola a Sorrento

Venerdì scorso gli agenti della Polizia di Stato, durante un controllo ad un’autoscuola della provincia di Napoli, hanno scoperto che la lezione teorica per il conseguimento delle patenti di guida di categoria A/B, a cui stavano partecipando alcuni allievi presenti al momento del controllo, era tenuta da un istruttore non in possesso dei prescritti requisiti abilitativi all’insegnamento richiesti dal Ministero dei Trasporti; pertanto gli operatori della Polizia Stradale di Sorrento hanno sanzionato amministrativamente e segnalato alla Motorizzazione partenopea l’uomo insieme al titolare dell’autoscuola.