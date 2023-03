Domenica ecologica a Sorrento, raccolti 700 litri di olio esausto in cambio di extravergine

Questa mattina la frazione collinare di Casarlano, a Sorrento, ha ospitato il secondo dei tre appuntamenti programmati dall'amministrazione comunale in collaborazione con Penisolaverde per la raccolta degli oli esausti. Al termine dell'attività il bilancio è di circa 700 litri di olio da cucina bruciato conferito dai cittadini.

Però non si tornava a casa a mani vuote. In cambio di 10 litri di olio esausto è stata consegnata una bottiglia di extravergine prodotto da aziende agricole della zona. Inoltre era possibile richiedere dei sacchi di compost per la concimazione prodotto dagli scarti della frazione organica.

«È stata un'altra bella giornata all'insegna della cura dell'ambiente - sottolinea il presidente del Consiglio comunale di Sorrento e promotore dell'iniziativa, Luigi Di Prisco -. Questi appuntamenti itineranti ci permettono di raggiungere i cittadini nei pressi delle loro case e raccogliere olio esausto che, altrimenti, potrebbe finire negli scarichi ed a mare, provocando gravissimi danni all'ecosistema».