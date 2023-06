Funerali di Giulia Tramontano, il vescovo di Aversa: «Una testimone e una martire»

«Giulia può essere indicata come una testimone, una martire». Lo ha detto il vescovo di Aversa, Angelo Spinillo, che con il parroco don Salvatore Coviello, presiederà la cerimonia dei funerali di Giulia Tramontano. «Lei è una testimone perché portava la vita dentro di sé », ha proseguito mons. Spinillo, parlando con i giornalisti prima di entrare in chiesa. Davanti a tanta violenza «c'è solo da dire - aggiunge - che abbiamo perso la capacità di rapportarci alla vita».

«Nel pieno rispetto per la scelta di celebrare funerali in forma privata, rivolgo un abbraccio alla famiglia di Giulia Tramontano e all'intera comunità di Sant'Antimo che si è ritrovata unita dopo questo dramma che ha colpito ciascuno di noi. Da parte delle istituzioni, massimo impegno per proseguire il percorso di prevenzione e ascolto per le donne vittime di violenza» ha invece detto il sindaco della Città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, nel giorno dei funerali di Giulia .