Giuseppe Coppola è il candidato sindaco della maggioranza uscente

Giuseppe Coppola (1962) è il candidato sindaco per il voto amministrativo del 14 e 15 maggio prossimo. Lo ha designato il gruppo di maggioranza uscente.

E’ stato individuato come il punto di sintesi tra l’esigenza di rinnovamento e volontà di valorizzare il lavoro fino ad oggi svolto.

Questa mattina il candidato sindaco ha incontrato il gruppo di maggioranza.

Queste le sue prime parole «Ho accettato la designazione solo dopo aver avuto piena assicurazione che il sindaco uscente, Piergiorgio Sagristani, mi sarà accanto. La sua presenza è per me necessaria ed insostituibile per garantire i necessari equilibri politici e per continuare il percorso intrapreso per la realizzazione di opere pubbliche destinate a qualificare la nostra comunità».