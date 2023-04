Dopo l'asse perimetrale di Melito-Scampia, i ladri di guard rail hanno preso di mira anche il ponte tra via San Francesco a Patria e via Carrafiello, a Giugliano. Balordi nei giorni scorsi hanno infatti portato via pezzi di guard rail dal raccordo della circumvallazione esterna, in località Ponte Riccio. Il ferro sottratto fa parte dei parapetti che sono posti ai margini della carreggiata sia sul tratto di via Carrafiello a Giugliano, nella zona di Ponte Riccio, sia in via Ferrovie dello Stato, nei pressi della stazione. Per motivi di sicurezza da venerdì il ponte è chiuso. A terra, al momento dell'arrivo dei tecnici e degli operai per la messa in sicurezza e delle forze dell'ordine, ancora erano presenti i bulloni che i malviventi hanno svitato presumibilmente di notte qualche giorno fa.

Le indagini sono affidate agli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca, guidato dal primo dirigente Alfredo Carosella. Non è chiaro quando sia avvenuto il raid. Ancora non si conoscono i tempi di ripristino e dunque di riapertura dell'asse viario ma il precedente dell'asse Melito Scampia non lascia ben sperare. Il ponte di via Carrafiello si trova a ridosso del campo rom, noto perché oggetto di ampia e antica discussione politica per la sistemazione dei suoi residenti nonché per il fenomeno dei roghi tossici che vengono associati da più parti proprio a quell'insediamento. La chiusura della via di collegamento sta già provocando disagi ad automobilisti e residenti della zona. Il ponte consente infatti, inversione di marcia senza dover raggiungere la fine di via San Francesco a Patria, lunga diversi chilometri. Questo, soprattutto in vista dell'arrivo della stagione estiva, e dunque del maggiore afflusso di auto verso la zona costiera di Giugliano, potrebbe rivelarsi un disagio notevole che va ad aggiungersi alla chiusura dell'asse mediano Melito-Scampia. Anche lì lo scorso 6 aprile c'è stato il furto di pezzi di guard rail e l'assenza di parti di parapetti ai margini della carreggiata ha portato all'interdizione al traffico dell'intero tratto tra viario che collega Napoli alla sua provincia. In quel caso i ladri di ferro hanno sradicato e rubato i pali che sorreggono il guard rail. Pali che sono posizionati a poco più di un metro l'uno dall'altro, in modo da riuscire a sostenere l'eventuale impatto di una vettura. Sull'asse perimetrale la situazione è ancor più complessa di quella di Giugliano perché sono stati rubati almeno 600 sostegni. Un'operazione che presumibilmente è andata avanti per mesi. Vista anche la complessità del ripristino, ora il Comune di Napoli sta valutando di sistemare i guard rail in una delle due carreggiate in modo da poter riaprire al traffico almeno una corsia. Si calcola che potrebbe essere necessario ancora un mese per la riapertura totale. E questo vuole dire ancora altre settimane di caos e traffico tra Napoli e l'area nord.





La chiusura dell'asse mediano ha scatenato un perenne ingorgo che va da Scampia alla zona ospedaliera di Napoli per coinvolgere poi Giugliano, Mugnano, Melito e Marano. Le migliaia di persone che quotidianamente hanno necessità di raggiungere il capoluogo dalla provincia sono costrette da quasi 20 giorni a dover percorrere strade interne che sono ormai paralizzate dal traffico. Purtroppo, questo del furto di ferro è solo l'ultimo dei problemi relativi alle strade a percorrenza veloce presenti nella cintura metropolitana di Napoli come di Caserta. Le aree di sosta sono puntualmente discariche a cielo aperto. Cittadini incivili e senza scrupoli approfittano dell'assenza di telecamere per depositare ogni genere di rifiuto, che sia il semplice sacchetto o peggio ancora scarti di materiali edili, ingombranti. Rifiuti che vanno ad aggiungersi in alcuni casi ad assenza di illuminazione e di una corsia di emergenza nonché a una scarsa manutenzione del verde di quei pezzi di città.