Un incendio improvviso e di grosse dimensioni ha sconvolto la quiete della serata di ieri nel centro di Portici, facendo sfiorare una strage. Un appartamento del parco Schiano, in quarta traversa via Libertà, tra le zone più popolose di Portici, poco dopo le 21 è andato a fuoco per cause ancora da accertare. Le fiamme, di grosse dimensioni, si sono immediatamente estese coinvolgendo in pochi minuti tre appartamenti dello stesso palazzo e intrappolando in casa oltre 30 persone. Panico, urla: un'acre coltre di fumo ha coinvolto tutta la zona, da piazza Poli a scendere fino alla traversa, e centinaia di persone si sono riversate per le strade terrorizzate.

Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco e la polizia municipale, seguiti dalla protezione civile, dal capostaff del sindaco Vincenzo Cuomo, Maurizio Capozzo, e dalla compagnia del gas. Dai primi rilievi, infatti, è emerso che a causare l'incendio nel primo appartamento sarebbe stata una fuga di gas.

La situazione nella prima mezz'ora è stata quasi apocalittica: le persone intrappolate nelle case urlavano disperate dai balconi chiedendo aiuto, qualcuno ha provato persino a scavalcare le ringhiere per scappare. I pompieri hanno trovato molte difficoltà a spegnere le fiamme, diverse squadre infatti sono accorse sul posto. Le fiamme violente e impetuose si sono propagate con una furia incontrollabile, avvolgendo quasi tutta la palazzina.

Intanto, le persone in ostaggio urlavano disperate dai balconi: «Aiutateci, moriremo tutti». «Fate presto - ha urlato una ragazza da un palazzo di fronte - ci sono le mie amiche d'infanzia lì. Sono riuscita a parlare con il proprietario del primo appartamento andato a fuoco, ci sono fughe di gas ovunque». Intanto verso le 21.40 la situazione è migliorata, sono state interrotte le linee elettriche e del gas del palazzo mentre i soccorritori sono riusciti ad introdursi nel palazzo e cominciare a trarre in salvo le persone. Prima un anziano visibilmente sconvolto e portato a braccia, poi una donna in lacrime con in braccio il suo cagnolino, ancora una famiglia con dei bambini. Dopo le 22 le fiamme sono state domate e l'intero palazzo è stato evacuato grazie all'intervento sinergico di tutte le forze dell'ordine, intervenute tempestivamente.

Più complicato è stato il tentativo di salvataggio di una donna sola e non deambulante intrappolata all'ultimo piano della palazzina: nella tarda serata di ieri i soccorritori erano ancora impegnati a trovare un modo per portarla giù. Tanta la paura, tutti gli appartamenti sono andati distrutti ma, fortunatamente, non ci sono state vittime nè feriti gravi. Cinque persone sono state portate in ospedale, dalle ambulanze giunte sul podio, per intossicazione da fumo: 26 quelle soccorse, 72 gli sgomberi. Molti i residenti sotto choc, gli sfollati sono stati ospitati da parenti. Un grosso choc per il cuore pulsante di Portici.