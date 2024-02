Cade da un ponteggio mentre lavora al rimessaggio di uno yacht, muore in ospedale dopo quattro giorni di agonia. Ennesimo incidente sul lavoro, stavolta nel cantiere nautico Arcadia a Torre Annunziata. A perdere la vita Esteban Jan Willi Jordi Van Oostenryck, 62enne operaio spagnolo. L'incidente sul lavoro è avvenuto nella giornata di lunedì nel cantiere navale di via Terragneta, dove il 62enne stava lavorando.

Per cause ancora in fase di accertamento, l’operaio spagnolo ha perso l’equilibrio ed è caduto da un’altezza di oltre cinque metri, battendo la testa. Subito soccorso, è stato prima trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia poi, d’urgenza, è stato stabilizzato e trasferito all’ospedale del mare di Napoli, dove la scorsa notte è deceduto nel reparto di Rianimazione. Giunto in condizioni ormai già critiche, non si sarebbe mai ripreso. Vani sono stati i tentativi dei medici di salvargli la vita, il 62enne è spirato quattro giorni dopo il primo ricovero.

Sul caso, la Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, aggiunto Giovanni Cilenti, sostituto Marianna Ricci) ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Le indagini sono affidate agli agenti del commissariato di polizia di Torre Annunziata, guidati dal dirigente Antonio Galante, che hanno eseguito i primi rilievi sul posto ed eseguito il sequestro dell’area in cui è avvenuto l’incidente sul lavoro, in attesa di ulteriori disposizioni da parte del magistrato. Nel frattempo, è stato disposto anche il sequestro della salma dell'operaio in vista dell'autopsia, che sarà fissata in rogatoria con la Procura di Napoli nei prossimi giorni.

Come da prassi in questi casi, le indagini si concentreranno sui dispositivi di sicurezza per comprendere se possano esserci eventuali responsabilità da parte dei datori di lavoro, oppure se fossero stati garantiti tutti gli standard di sicurezza all’operaio. Dai primi accertamenti, è emerso che il 62enne stesse lavorando su un ponteggio nei pressi di uno yacht all’interno di uno dei capannoni gestiti dalla Arcadia di Torre Annunziata. Durante le attività, però, avrebbe improvvisamente perso l'equilibrio, cadendo. Ritenuto un operaio esperto, al momento non è escluso che possa essere stato un malore a causare la caduta. I soccorsi, poi, sarebbero stati tempestivi, ma non sarebbero riusciti ad evitare il peggioramento delle sue condizioni di salute, precipitate definitivamente la scorsa notte, quando i medici dell'ospedale del mare ne hanno constatato il decesso. L’autopsia, poi, chiarirà ulteriori aspetti tuttora al vaglio degli inquirenti.