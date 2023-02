Frana di Ischia, il Consiglio dei ministri stanzia altri 54 milioni per gli interventi

Il Consiglio dei ministri riunito oggi a Palazzo Chigi ha deliberato «l'ulteriore stanziamento di euro 54.200.000 per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022».

Nella riunione è stato inoltre dato disco verde all'«ulteriore stanziamento di euro 2.470.000 per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei comuni di Massa e di Carrara, in provincia di Massa-Carrara.

«Il governo è pronto allo stanziamento di quasi 57 milioni di euro per gli interventi ad Ischia destinati ai contributi per le famiglie e le imprese e le opere di messa in sicurezza. Ancora una volta l'esecutivo di centrodestra dimostra di mantenere gli impegni». Lo dice Fulvio Martusciello, eurodeputato e coordinatore campano di Forza Italia. «Si tratta di un altro importante passo avanti per il rilancio del comune isolano colpito dalla tragica alluvione dello scorso 26 novembre. L'eurodeputato auspica «una rapida esecuzione dei lavori per consentire ai residenti di rientrare nelle abitazioni e prepararsi, anche in questo comune, alla prossima stagione turistica. Confermo il mio sostegno agli imprenditori e alle famiglie di ischitane - conclude Martusciello - e l'impegno a seguire con attenzione le fasi di ripresa dell'isola».