Ivan Granatino nel traffico per 4 ore, a causa della nebbia salta il suo show di Capodanno a Pozzuoli

Capodanno e primo gennaio avvolti nella nebbia, automobilisti intrappolati per ore. Al punto che a Pozzuoli è saltato il concerto di Ivan Granatino, l'artista che avrebbe dovuto chiudere lo spettacolo in piazza della Repubblica, a due passi dall'antica darsena, e invece è rimasto bloccato in auto, nel traffico, per ben quattro ore, a causa delle difficoltà di spostamento che, subito dopo il brindisi della mezzanotte, hanno letteralmente paralizzato la viabilità nell'intera provincia di Napoli.

Atteso alle 2 in punto dai fan, «per iniziare il 2023 con voi, che siete il mio dolce pubblico che non mi tradisce mai», dopo gli «8mila cuori» in delirio nei giorni scorsi al Palapartenope, il protagonista della scena hip hop campana è arrivato solo alle 5.20, «quando ormai non sarebbe stata più possibile un'esibizione soddisfacente per lui e per il pubblico». Di qui la decisione di rinviare lo show. «L'artista, l'organizzazione e l'amministrazione comunale hanno quindi deciso di recuperare l'esibizione in una data prossima, proponendo un intero concerto gratuito», si legge nella nota diffusa dal primo cittadino, che «ringrazia Ivan Granatino per aver fatto il possibile per arrivare in tempo a Pozzuoli, nonostante le 4 ore di traffico, e ringrazia il pubblico presente in piazza, che, nonostante la delusione, ha compreso la situazione». Come non farlo: in tanti sono rimasti fermi in macchina sia per raggiungere i veglioni, sia per tornare a casa.