Capodanno concitato in pronto soccorso nel Sannio. Dove un giovane, di nazionalità straniera, in attesa di essere visitato all'ospedale San Pio di Benevento, è stato fermato dalle forze dell'ordine: si era scagliato improvvisamente contro un'infermiera e aveva tentato di sottrarre l'arma alla guardia giurata intervenuta in soccorso della donna.