Napoli: vaccini obbligatori, servizio a domicilio per i bimbi nati nel 2020

Per tutti i bambini nati nel 2020, l'Asl Napoli 1 Centro attiva un nuovo servizio di vaccinazione domiciliare quale ulteriore misura di semplificazione per le famiglie. Un'offerta in più che mira a favorire, si legge in una nota, l'adesione dei ritardatari o degli inadempienti alle vaccinazioni obbligatorie: - ciclo della vaccinazione esavalente anti Difto-Tetano-Pertosse-Polio-Haemophilus Influenzae tipo b-Epatite B (3 dosi entro 2 anni di età); - la vaccinazione anti morbillo-rosolia-parotite (1 dose entro 2 anni di età).

Per accedere al servizio occorre indicare nome, cognome, codice fiscale del bambino, domicilio e telefono, recandosi o contattando il proprio Centro Vaccinale di competenza territoriale; contattando l'UOC Tutela della Salute della Donna, del Bambino e dell'Adolescente via mail all'indirizzo uoctutelasalutedonnabambinoadolescente aslnapoli1centro.it; ai recapiti telefonici: 081-254.99.64 e 081-254.99.65.

Tutti gli utenti interessati saranno ricontattati per concordare data e orario della vaccinazione a domicilio. «Il nostro auspicio - dice il direttore generale Ciro Verdoliva - è che possa esserci la massima adesione, in primis per la tutela della salute dei più piccoli, ma anche perché le vaccinazioni sono obbligatorie per poter richiedere l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e per non incorrere in sanzioni amministrative».

«In ogni caso, a tutela della salute dei bambini e della salute pubblica, l'ASL Napoli 1 Centro attuerà tutte le azioni possibili per l'individuazione dei ritardatari o degli inadempienti, anche attraverso il prezioso supporto dei Pediatri di Libera Scelta. Ciascun caso sarà valutato singolarmente con la massima attenzione, incrociando e analizzando i dati fattuali disponibili», si legge in una nota.