La mattina di tennis di Martina Navratilova sui courts capresi

Giocare sui campi del Tennis Club Capri con la leggenda della racchetta Martina Navratilova per la giovane promessa del tennis italiano Sara Aversa non è una cosa che capita tutti i giorni. La grande campionessa del tennis ceca e naturalizzata americana, oggi ultrasessantenne, che ha vinto nell’arco della sua carriera ben 344 trofei giocando in singolare e in doppio da Wimbledon al Roland Garros, dall’Australian Open all’US Open fino alla Fed Cup oltre ad essere stata la numero 1 al mondo.

Il mito del tennis sta trascorrendo la propria vacanza a Capri al Grand Hotel Quisisana, insieme alla Principessa Firyal di Giordania, e stamattina si è recata ai campi del Tennis club Capri dove ha voluto seguire gli allenamenti della figlia d’arte Sara Aversa, l'atleta di punta della serie C femminile isolana e tennista d’interesse nazionale già classificata 2.5 che a Capri viene seguita dallo staff dello storico e quasi ormai centenario circolo caprese.

Che questa mattina in collaborazione con la grande campionessa Martina Navratilova hanno svolto un’intensa seduta di allenamento sul campo centrale, della struttura sportiva di Via Camerelle, sotto gli occhi ammirati degli altri allievi della scuola tennis che hanno seguito con attenzione e ammirazione quella che è stata una vera e proprio esibizione fuori programma.