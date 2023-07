Kate Middleton ospita Federer nel Royal Box di Wimbledon: l'accoglienza del pubblico è da brividi

Standing ovation per Roger Federer che è tornato per la prima volta a Wimbledon da quando ha ufficializzato il ritiro dal tennis. In un impeccabile abito beige lo svizzero è rimasto nel Royal Box sul Centrale accanto alla principessa del Galles Kate Middleton, ricevendo l'omaggio del pubblico poco prima del match tra Elena Rybakina e Shelby Rogers, che ha aperto il programma. Un lunghissimo applauso denso di commozione per Federer.

Feder e Kate Middleton anche in un video: insieme giocano a tennis sui campi di Wimbledon

Lo svizzero e Kate Middleton hanno realizzato un video pubblicato prima di Wimbledon in cui hanno anche scambiato qualche colpo sul campo.