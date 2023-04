Edoardo Donnamaria scrive una canzone per Antonella Fiordelisi: «Il cielo stanotte» racconta il loro amore

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, ex concorrenti del Gf Vip sono sempre più innamorati. La loro storia d'amore procede a gonfie vele ha conquistato il cuore di molti fan che li hanno seguiti durante il percorso al Gf Vip. I due fidanzatini hanno sempre fatto di tutto per portare il loro amore fuori dalla casa e finalmente, ci sono riusciti.

A dimostrarlo è un video di Edoardo pubblicato nelle sue ultime Instagram stories. Sembrerebbe che l'ex concorrente abbia scritto una canzone d'amore per Antonella. Ma... procediamo con ordine.

Mancano solo poche ore per la finale del Grande Fratello Vip 7 e questa settima edizione si concluderà incoronando il vincitore o la vincitrice. Ma in queste ultime ore è stata annunciata un'altra notizia sia su Instagram che su Twitter: Edoardo Donnamaria ha scritto una canzone per Antonella, “Il cielo stanotte” di Drojette ft Swann, in uscita il 4 aprile a mezzanotte.

La reazione di Antonella dopo aver visto la storia su Instagram della canzone a lei dedicata è stata ripresa da Edoardo. L'ex schermitrice era incredula e felice. Un gesto che descrive a pieno tutto l'amore che unisce i due ex concorrenti.