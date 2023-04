Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, battibecco nell'ultima cena del Gf Vip: «Sono giorni che...»

Oriana Marzoli e Micol Incorvaia sono diventate molto amiche all'interno della casa del Gf Vip e, spesso, si sono confidate sulle proprie emozioni, sui propri sentimenti e sulle rispettive esperienze all'interno del programma. Durante l'ultima cena prima della finale, i gieffini si sono confrontati tra di loro, e proprio Oriana e Micol si sono scambiate una serie di battute su alcuni malumori degli ultimi giorni.

Mentre tutti gli altri concorrenti erano intenti a scegliere che pizza mangiare, Oriana Marzoli e Micol Incorvaia hanno cominciato a battibeccare. La modella venezuelana, che crede che l'amica si sia allontanata, ha detto: «Sono giorni che non parliamo e io non vengo da te perché temo il modo in cui potresti rispondermi». Micol, quindi, che nei giorni scorsi ha avuto qualche momento di crisi, ha risposto in questo modo ad Oriana: «Non mi hai nemmeno chiesto come stavo». Poi, gli altri concorrenti si sono intromessi nel dialogo tra le due e hanno cercato di placare gli animi per non rovinare la serata.

L'ultima puntata del Gf Vip è attesissima: i concorrenti non vedono l'ora di riabbracciare i propri cari che vedranno subito dopo la finale. Oriana Marzoli e Nikita Pelizon sarebbero le due candidate alla vittoria: entrambe hanno due fanbase molto attive e numerose.