Antonella Fiordelisi: «Ecco le mie persone preferite del Gf Vip. Manca Nikita e qualcun altro»

Antonella Fiordelisi, ex concorrente del Gf Vip, dopo la sua uscita dalla Casa non si è mai allontanata dal suo fidanzato Edoardo Donnamaria, con il quale pensa già al futuro e ad avere una famiglia solida. Però, l'eliminazione dell'ex schermitrice ha messo in standby il rapporto di amicizia che stava nascendo con Nikita Pelizon, spesso isolata dagli altri concorrenti del reality. Ma... andiamo con ordine.

Nelle ultime ore, Antonella Fiordelisi ha pubblicato un video su Tiktok con alcuni ex concorrenti della Casa: Sarah Altobello, Marco Bellavia e naturalmente, il suo amatissimo Edoardo. «Le mie persone preferite del Grande Fratello. Manca solo Nikita e qualcun altro...», ha scritto la Fiordelisi.

Moltissimi sono stati i commenti dei fan per il video pubblicato dall'ex schermitrice. Un video che riprende una bella amicizia e che ha dato spazio a tantissime reazioni da parte degli utenti. «Siete speciali», «Che bello vedervi insieme, manca qualcun altro però forza facciamo vincere Nikita», scrive un utente. E ancora: «Grande Antonella! Che bella la tua sensibilità con Sarah e Marco. Da quando non ci siete più voi io non guardo più il GfVip. Vi adoro», ha scritto un altro utente.