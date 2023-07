Kate e quella frase "voluta" nella risposta a Harry e Meghan: arriva la replica all'intervista con Oprah

Kate Middleton e il principe William, così come tutta la Royal Family, sarebbe pronta a replicare all'intervista che Harry e Meghan rilasciarono a Oprah Winfrey nel 2021, quando spiegarono i motivi per cui avevano deciso di abbandonare la Famiglia Reale. Stando a voci molto vicine a Buckingham Palace, la principessa del Galles avrebbe insistito affinché all'interno della risposta fosse inserita una frase in particolare che, i reali sperano, possano mettere a tacere le insinuazioni di razzismo nei confronti di Meghan Markle.

Sicuramente, i sudditi inglesi e non ricorderanno la famosa intervista che Harry e Meghan rilasciarono in esclusiva a Oprah Winfrey e la frase che fece più scalpore di tutte.

L'ex attrice, infatti, disse: «Uno dei membri anziani della famiglia aveva opinioni razziste e c'erano molte preoccupazioni e conversazioni su quanto potesse essere scura la pelle di Archie». Nel 2021, dopo l'uscita di queste dichiarazioni scandalose per la Royal Family, Buckingham Palace si difese dalle accuse con una dichiarazione rilasciata da Elisabetta II che diceva che i «ricordi, se ci si fa travolgere dalle emozioni, possono variare».

Sarebbe proprio quest'ultima frase, secondo quanto riportato nell'ultimo libro di Valentine Low, “Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown”, l'espressione che Kate ha voluto fortemente all'interno della risposta ufficiale all'intervista. Inoltre, fonti molto vicine alla Royal Family dicono: «È stata Kate Middleton a chiarire il punto: La storia giudicherà questa affermazione e, a meno che questa frase o una frase simile non sia inclusa nella risposta, tutto ciò che hanno detto contro la Corona sarà considerato vero».

Infine, un estratto della replica ad Harry e Meghan recita: «L'intera Famiglia Reale è rattristata nell'apprendere fino in fondo quanto siano stati difficili gli ultimi anni per Harry e Meghan. Le questioni sollevate, in particolare quella della razza, sono preoccupanti. Mentre alcuni ricordi, anche se, possono variare se ci si fa travolgere dalle emozioni, sono stati presi molto sul serio e saranno affrontati dalla famiglia in privato. Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri della famiglia molto amati».