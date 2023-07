Brad Pitt ha una nuova fiamma, con Ines de Ramon è amore vero: il dettaglio notato dai fan

Brad Pitt, 59 anni, potrebbe aver trovato l'amore tra le braccia della bella Ines de Ramon, che di anni ne ha la metà. La trentenne ha rubato il cuore dell'uomo più bello di Hollywood e dallo scorso 2022 fanno coppia fissa. Nel novembre dello scorso anno, Brad ha presentato i suoi figli alla fidanzata e la loro storia sembra andare a gonfie vele.



Nonostante l'attore hollywodiano non abbia ancora ufficialmente divorziato da Angelina Jolie, Brad vuole fare sul serio con Ines de Ramon. I due sono soliti partecipare insieme agli eventi e concerti (come quello dello scorso novembre di Bono Vox degli U2). Durante una di queste uscite, Ines de Ramon è stata fotografata indossando un dettaglio che non è passato inosservato ai fan.

La fidanzata di Brad Pitt, Ines de Ramon è stata paparazzata con un dettaglio che i fan non hanno potuto non notare.

La modella trentenne aveva al collo una collana con l'iniziale B del suo amore, Brad Pitt. Che sia la dimostrazione dell'amore vero che lega i due? Forse è ancora presto per dirlo.

D'altronde Ines de Ramon ha divorziato da poco dal suo ex marito, Paul Wesley (protagonista di The Vampire Diaries), con cui è stata sposata per oltre tre anni e Brad Pitt è ancora ai ferri corti con la sua ex moglie Angelina Jolie perché non riescono a trovare un punto d'incontro nella suddivisione dei beni e sul mantenimento dei figli.

Si prospetta un'estate molto effervescente per Mr. Pitt che a 60 anni è più felice e soddisfatto che mai della sua vita, privata e lavorativa.