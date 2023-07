Gwyneth Paltrow, topless super sexy durante la vacanza in Umbria

Gwyneth Paltrow sta trascorrendo le vacanze estive in Italia. L'attrice, dopo aver assistito ai concerti del suo ex marito Chris Martin e dei Coldplay, ha deciso di rilassarsi con il marito Brad Falchuk e il figlio Moses nella verde Umbria. Gwyneth Paltrow ha voluto immortalare le sue vacanze con alcuni scatti che ha pubblicato poi su Instagram e tra questi, c'è uno scatto molto hot.

Gwyneth Paltrow non teme il passare del tempo e da quando ha compiuto 50 anni sfrutta ogni occasione per valorizzare il proprio corpo e mostrarlo, fiera dei segni che mostrano la sua età. Lei si sente bella e lo dimostra anche con selfie in topless che celebrano la sua femminilità. È proprio il caso dell'ultimo post su Instagram dove la bionda attrice si mostra in topless mentre prende il sole, con il marito, sorridenti verso la telecamera.

Un paio di occhiali a proteggerla dai raggi solari e la mano a coprirle il seno nudo, Gwyneth sta alloggiando in una delle lussuose case vacanza di Reschio (Castello di Reschio), immersa nel verde e nella natura.

Vacanze da sogno che l'attrice di Hollywood non dimenticherà mai, tra buon vino e delizioso cibo nostrano.