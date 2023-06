Laura Pausini porta la figlia al concerto dei Coldplay: la reazione incredula della bimba quando Chris Martin saluta la cantante dal palco

Laura Pausini ieri sera a San Siro per assistere al concerto dei Coldplay. Con lei il marito Paolo Carta e, soprattutto, la figlia Paola, 10 anni, grandissima fan della band britannica. È stata proprio la Pausini a rivelare la passione della sua bambina per il gruppo capitanato da Chris Martin: «“Quale musica ti piace di più Paola?” “I miei preferiti sono i Coldplay mamma” - ha scritto Laura su Instagram, in un post che racchiude foto e video del concerto -. Ogni sera prima di dormire in casa nostra suona “Coloratura” e si entra in un mondo magico prima di addormentarci. Questa sera abbiamo portato Paola al loro concerto a San Siro e abbiamo vissuto la magia dal vivo. Indimenticabile».

Coldplay, scaletta concerti Napoli e Milano: apre "Higher Power", poco prima del finale "Fix You"

La reazione della figlia di Laura Pausini al saluto di Chris Martin

Nel corso del concerto il frontman dei Coldplay ha salutato dal palco Laura Pausini, dopo aver saputo che era presente nel pubblico. Così, un follower ha chiesto alla cantante: «Come ha reagito Paola quando ieri Chris Martin ti ha ringraziato?». E lei: «Mi ha detto: "Io in questo momento non ci credo mamma! Cioè Chris Martin ha detto il tuo nome? Non riesco a crederci"».

Insomma, non basta essere la figlia della più popolare postar italiana al mondo, il richiamo dei Coldplay è irresistibile per tutti.

Laura poi ha aggiunto che non voleva che i Coldplay sapessero della sua presenza a San Siro, in quanto quella serata era tutta per Paola, «non per me e la mia carriera».