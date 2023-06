Concerto Coldplay Napoli, su TikTok spopolano le proposte di matrimonio allo stadio Maradona

La proposta di matrimonio perfetta esiste e lo stadio Diego Armando Maradona fa da sfondo, in una galassia di luci e musica al concerto dei Coldplay. Nel boato dei 45mila spettatori che hanno assistito all'evento, non sono mancati momenti emozionanti da ricordare per sempre.

Ed è proprio nella splendida cornice di luci che i Coldplay hanno regalato a Napoli, che ci sono state più di una proposta di matrimonio a coronare la serata. Il momento magico non può non avere come colonna sonora «Fix You», che narra di un amore così forte da «rimettere in sesto» i pezzi quando tutto sembra non avere più un senso. Ma non è stato l'unico «per sempre».

Infatti, sul social TikTok sta girando in queste ore un'altra proposta di matrimonio celebrata con «The scientist» in sottofondo, altro grande capolavoro della band del 2002.

La risposta è stata un «sì», che ha reso la serata ancora più speciale.

Nella notte magica dei Coldplay però le sorprese on sono finite. Infatti, il frontman della band, Chris Martin ha regalato ai fans partenopei un tributo a Pino Daniele con «Napule è» e indossato la sciarpa del Napoli.