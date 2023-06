Concerto Coldplay a Napoli, Chris Martin ringrazia in napoletano: «Grazie assàje Napule»

Dopo il secondo giorno di concerto a Napoli, non c'è più alcun dubbio: Chris Martin è innamorato della città partenopea. Nelle scorse ore, il famoso frontman dei Coldplay ha voluto ringraziare ancora una volta Napoli, pubblicando una storia su Instagram che lo immortala con la sciarpa della squadra dei Campioni e la scritta: «Gràzie assàje Napule».

Più di 42mila fan in visibilio per i Coldplay, già dalla mattina del 22 per la prima del concerto. Ore di fila e di attesa sotto il sole rovente per la band dal successo planetario. La scaletta cambia però il secondo giorno: dopo «Viva la vida», Chris suona «Trouble» accanto a una fan. «Non la suono da dieci anni, ma ci provo». E poi ancora, ripropone uno dei brani più amati dai fan, «Parachutes» del 2000, a cui raramente è possibile assistere dal vivo.

Insomma, la band non si è mantenuta di certo nel proclamare amore per la città di Napoli e per la Campania: dalla visita agli scavi di Pompei del cantante insieme alla fidanzata Dakota Johnson, alla pizza di Sorbillo, con la mozzarella che forma la scritta «Coldplay». E ancora, l'omaggio a Pino Daniele, con la canzone «Napule è» e le parole di gratitudine del cantante in un dialetto napoletano un po' british: «Grazie guagliune, ve vulimmo bene, sognavamo da tanto di cantare qui, ci siamo allenati per 25 anni».