Concerto Coldplay a Napoli, Chris Martin con la sciarpa del Napoli campione d'Italia

Le lunghe attese in fila valgono ogni minuto del concerto dei Coldplay a Napoli. Non importa quanto caldo faccia, gli idranti che bagnano le persone pronte a correre per assicurarsi un posto allo stadio Diego Armando Maradona. Sono 47.000 gli spettatori giunti da ogni parte d'Italia e non solo per vedere i loro idoli.

La condivisione è la parola chiave del concerto: dallo spettacolo di luci al ballo, dagli sguardi agli abbracci, nel prato, sui distinti e nelle curve.

Si comincia con «Higher Power» e tutti, senza distinzione di età, cantano e ballano come ribelli senza pausa.

Nella zona degli ospiti fanno festa anche la Regina Rania di Giordania, il presidente Aurelio De Laurentiis, Luisa Ranieri, il sindaco Gaetano Manfredi, Pierfrancesco Favino, Niccolò Fabi, Matteo Paolillo di «Mare Fuori».

Vip e non sono uniti dalla meraviglia dello show, ogni brano è un colore: da «Fix You» a «Clocks», «My Universe», «Midnight», «A sky full of stars», «Humankind». In mezzo, però, spunta l'omaggio a Pino Daniele con «Napule è» con Davide Rossi al violino. La folla impazzisce quando Chris raccoglie una sciarpa dal palco. Non è una sciarpa qualunque, però, è quella del Napoli. «Campioni d'Italia» c'è scritto. Lui la mette al collo, la toglie, legge la scritta ed invita sul palco un ragazzo napoletano a cantare con lui, che prima del brano esclama: «Forza Napoli! Napoli campione d'Italia».

Infine, le parole di Chris, che ringrazia i napoletani: «Grazie guagliune, ve vulimmo bene, sognavamo da tanto di cantare qui, ci siamo allenati per 25 anni».