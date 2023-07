Concerto Coldplay a Napoli, Chris Martin rivela: «Ecco perché abbiamo scelto lo stadio Maradona»

«Lascia che ti racconti la storia perché suonare a Napoli è stato un sogno per molto tempo, soprattutto per i romanzi di Elena Ferrante, per i film di Paolo Sorrentino, per quel sentimento... Per Maradona... E per tutto». Chris Martin ha raccontato ai microfoni di Radio 105 perché i suoi Coldplay hanno voluto iniziare proprio da Napoli il loro tour italiano. E ha anche detto di aver avuto un insegnante di dialetto. «Dicevamo sempre “dobbiamo andare lì”. Per qualche ragione non l'abbiamo fatto», ha spiegato il divo.

«Stavamo guardando un film qualche tempo fa, ed è iniziata “Napule è” di Pino Daniele e ho pensato: Questa canzone è incredibile.

Così ho chiamato il nostro manager e gli ho detto: Dobbiamo iniziare il tour a Napoli, proprio per quella canzone. Noi amiamo suonare ovunque, lì è stato speciale e dobbiamo tornarci. Abbiamo suonato lì per quella canzone, volevamo cantarla. È davvero bella, anche se non parli italiano ti piace, arriva direttamente al cuore. Alcune canzoni che parlano di un posto sono nazionaliste e spaventose, questa invece no, emoziona».

Il film in questione potrebbe essere «Passione» di John Turturro.