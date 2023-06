Concerto Coldplay a Napoli, domani riunione in prefettura su trasporti e grandi eventi

Una riunione «per l'approfondimento della problematica dei trasporti pubblici in occasione dei grandi eventi» si terrà in prefettura a Napoli domani, lunedì 26 giugno. La riunione inizierà alle 13 e al termine, alle 14.30 circa, si terrà un incontro con la stampa.

Il tema dei trasporti in occasione dei grandi eventi è tornato d'attualità a seguito delle polemiche per quanto avvenuto dopo i due concerti dei Coldplay allo stadio Maradona, in occasione dei quali non sono stati previsti prolungamenti dell'orario di esercizio delle linee di trasporto su gomma e ferro, con conseguenti disagi per i tanti spettatori accorsi a Fuorigrotta.