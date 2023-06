Lozano verso la cessione: «Il Napoli lo cede anche per 15 milioni»

Un po' vacanza e un po' lavoro, per recuperare da quell'infortunio che l'ha messo ko nelle ultime settimane della stagione. Il futuro di Hirving Lozano, però, sembra lontano da Napoli: l'esterno messicano - in questi giorni a Acapulco con il resto della famiglia - secondo i media del suo Paese può andar via dall'azzurro anche per una cifra bassa, molto inferiore a quella investita dal Napoli di De Laurentiis nel 2019. Intorno ai 15-20 milioni.

Una scelta dovuta a due fattori: la necessità di cedere visto il contratto in scadenza da un lato, l'infortunio del calciatore che complicherebbe i piani di cessione dall'altro.