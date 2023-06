Concerto Coldplay a Napoli, il Cholito Simeone scatenato sugli spalti del Maradona

Altro che Chris Martin, il vero protagonista della notte dei Coldplay al Napoli è Giovanni Simeone: l'attaccante argentino è rientrato dalle amichevoli con la nazionale in Asia giusto in tempo per il concerto del gruppo britannico nello stadio che l'ha visto protagonista quest'anno con la maglia del Napoli. Il Cholito ha assistito allo show insieme con la moglie Giulia e alcuni amici arrivati in città per l'occasione.

A poca distanza anche Luciano Spalletti, che è rientrato a Fuorigrotta per assistere all'evento.