Un allenamento del mattino solo per preoccuparsi nel vedere Osimhen con il ghiaccio al ginocchio (come sempre, si è fatto male tutto da solo con la Spal) e nel non vedere in campo Mario Rui e Lobotka. Il portoghese dovrebbe rientrare a inizio della prossima settimana mentre lo slovacco ha semplicemente riposato. Ieri mattina, a dire il vero, è stato un appuntamento a Carciato per onorare il contratto con la Val di Sole. E così è arrivato il momento dei saluti. La ripresa è prevista direttamente per venerdì mattina, appuntamento a Castel Volturno e partenza poi per l'Abruzzo. Dove, i dubbi sono pochi, verranno annientati i record di presenza degli ultimi anni. Per motivi logistici e di sicurezza, anche questa estate, la squadra sarà a Rivisondoli. Ma Garcia, al contrario di Spalletti, alloggerà nello stesso hotel della squadra.

APPROFONDIMENTI Danso al Napoli, Garcia guida il pressing Caprile al Napoli, l'agente: «De Laurentiis è stato determinante» Kvaratskhelia re dei giovani assistman: solo un Under 23 fa meglio di lui in Europa

Dodici mesi fa il ritiro era blindato per paura della contestazione, De Laurentiis fece la sua apparizione solo la sera dell'ultima amichevole. E gli ultras fecero irruzione (autorizzata) con tanto di fumogeni e striscioni. Stavolta non ci sono pericoli: il feeling con De Laurentiis ormai è totale.