Politano, infortunio in Napoli-Augsburg: trauma distorsivo alla caviglia

Nuovo problema fisico per il Napoli. Come riportato dal club azzurro attraverso i canali ufficiali, Matteo Politano, uscito per infortunio nel finale dell'amichevole di questa sera Napoli-Augsburg, ha riportato un leggero trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Un colpo che l'aveva costretto alla sostituzione.

Nulla di preoccupante in ogni caso per l'esterno azzurro che verrà rivalutato poi domani dallo staff medico azzurro: il suo problema non dovrebbe metterne a rischio né la prossima amichevole contro l'Apollon Limassol né tantomeno l'esordio in campionato con il Frosinone.