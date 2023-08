Natan a Roma per le visite mediche: è atteso già oggi a Castel di Sangro

È arrivato a Villa Stuart poco dopo le 8.30 Natan Bernardo De Souza, il difensore brasiliano pronto a sposare il progetto Napoli. Il calciatore del Bragantino si sottoporrà alle visite mediche a Roma questa mattina prima di poter firmare con il club azzurro per i prossimi cinque anni.

Natan ha viaggiato nella notte per raggiungere l'Italia dal Brasile, ma è già atteso a Castel di Sangro: dopo le visite mediche, accompagnato dal capo dello staff medico azzurro Raffaele Canonico, il brasiliano potrebbe raggiungere i compagni in ritiro a Castel di Sangro e magari osservarli da vicino per l'amichevole di questo pomeriggio in Abruzzo contro l'Augusta.